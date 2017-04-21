Суд США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам за кибермошенничество

Как отмечает газета, по данным обвинения, Селезнев «заработал как минимум $170 млн на краже более 2 млн номеров кредитных карт и продавая их на черном рынке». Федеральный прокурор считает, что Селезнев является «одним из ведущих мировых поставщиков краденных данных кредитных карт».

Селезнев обвинялся по 40 преступным эпизодам по четырем статьям — кибермошенничество, умышленное причинение ущерба защищенному компьютеру, получение информации с защищенного компьютера, хранение более чем 15 неразрешенных приспособлений для доступа к защищенным компьютерным сетям, хищение персональной информации при отягчающих обстоятельствах.

По мнению минюста США, Селезнев, а также члены преступной группы, в которой он состоял с октября 2009 г. по февраль 2011 г., устанавливали вредоносное программное обеспечение на расчетно-кассовых терминалах в ресторанах в 11 штатах США. Эти программы считывали данные кредитных карт, которые участники группы позже продавали на специальных сайтах.

Они получали деньги с помощью платежных систем, в том числе Bitcoin, MoneyGram и Western Union, «с целью замести следы». Кроме того, Селезнев «создал сайт с инструкцией, как использовать номера карт, чтобы получить выгоду».

Селезнев полностью признал свою вину. Ранее он написал 11-страничное письмо, в котором заявил о раскаянии и готовности в будущем использовать свои знания и опыт для предотвращения кибератак и борьбы с киберпреступностью. Также в письме мужчина привел некоторые подробности своей жизни, которые, по его словам, подтолкнули его к занятию хакерством и совершению преступлений.

Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева был задержан в начале июля 2014 г. на Мальдивах, а позже доставлен на американские остров Гуам, а потом в Сиэтл. Российский МИД и депутат Селезнев назвали арест Романа Селезнева похищением и недружественным шагом по отношению к России.