ИГ взяло на себя ответственность за нападение на ФСБ в Хабаровске

Атака на ФСБ: что известно о нападении в Хабаровске

Об этом сообщает исследовательская организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов.

«Источник безопасности агентства Amaq: боец “Исламского государства” совершил нападение на отделение ФСБ в Хабаровске на востоке России. Убиты трое, другие получили ранения», — следует из сообщения связанного с ИГ агентства Amaq, которое приводит SITE.



Нападение на отделение ФСБ в Хабаровске произошло в 17:02 по местному времени (10:02 мск) в пятницу, 21 апреля. В приемную службы зашел неизвестный и открыл огонь по посетителям. Жертвами теракта стали два человека, среди которых был сотрудник ФСБ, самого нападавшего застрелили.