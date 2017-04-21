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21:54 (мск), источник: РБК

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на ФСБ в Хабаровске

К нападению на отделение Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Хабаровске причастна запрещенная в России организация «Исламское государство». Ее террористы взяли на себя ответственность за случившееся.

Источник: РИА "Новости"
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Об этом сообщает исследовательская организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов.

«Источник безопасности агентства Amaq: боец “Исламского государства” совершил нападение на отделение ФСБ в Хабаровске на востоке России. Убиты трое, другие получили ранения», — следует из сообщения связанного с ИГ агентства Amaq, которое приводит SITE.

Нападение на отделение ФСБ в Хабаровске произошло в 17:02 по местному времени (10:02 мск) в пятницу, 21 апреля. В приемную службы зашел неизвестный и открыл огонь по посетителям. Жертвами теракта стали два человека, среди которых был сотрудник ФСБ, самого нападавшего застрелили.

Комментарии
2
Лука
Ну чо Модеры !!! Я оказался прав !!!! Это животное приняло Ислам 2 года назад!!!! И не нады Правду УДАЛЯТЬ!!!!
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Меркантильный Пацак
ага.... сейчас на каждый чих будут брать на себя
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