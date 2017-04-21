Ветерану ВОВ на Урале ампутировали ногу после отказа больницы в госпитализации
Со слов родственников 93-летнего фронтовика, они пытались добиться лечения две недели.
Со слов родственников 93-летнего фронтовика, они пытались добиться лечения две недели.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Следователи Свердловской области проводят доследственную проверку по публикации в СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи ветерану Великой Отечественной войны, которого, со слов родственников, врачи долгое время не желали госпитализировать, что привело к ампутации ноги. Об этом сообщили в
«Согласно публикации, ветерану пришлось ампутировать ногу
В публикации СМИ говорится, что и после ампутации сотрудники больницы также ненадлежащим образом обходились с престарелым пациентом, отмечает СУ СК.