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22:47 (мск), источник: Kazinform

Еще 10 учащихся НИШ Талдыкоргана попали в больницу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — За два дня число госпитализированных в инфекционную больницу в Талдыкоргане учащихся Назарбаев интеллектуальной школы достигло 18 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Учащиеся жаловались на повышение температуры тела, тошноту и их беспокоил жидкий стул По словам врачей, чем именно отравились дети должна сказать экспертиза. По словам самих учащихся, они почувствовали себя плохо после посещения школьной столовой. Врачи оценивают состояние ребят как средней тяжести.

«Дети принимают лечение. Результаты экспертизы будут готовы в понедельник-вторник. Тогда и поставим точный диагноз, а пока они получают лечение. Предварительный диагноз: кишечная и вирусная инфекции», — говорит врач Надежда Староселедская.

Напомним, 20 апреля восемь учащихся Назарбаев интеллектуальной школы поступили в инфекционную больницу в Талдыкоргане. В срочном порядке была проинформирована санэпидстанция. В НИШ сообщили, что пока не могут прокомментировать этот случай.

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