СКР отверг предположения о связи нападения в Хабаровске с международным терроризмом

Атака на ФСБ: что известно о нападении в Хабаровске

При этом, по ее словам, «у следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление».

Ранее Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что опытные следователи и криминалисты направлены в Хабаровский край для помощи в расследовании нападения на сотрудников УФСБ и стрелковый клуб.

По данным следствия, 21 апреля в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и начал стрелять по находившимся там людям. В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, другой мужчина ранен. Ранее подозреваемый похитил в стрелковом клубе города Хабаровска карабин и два пистолета, застрелив инструктора.