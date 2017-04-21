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22:55 (мск), источник: Интерфакс

СКР отверг предположения о связи нападения в Хабаровске с международным терроризмом

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Следственный комитет продолжает расследование нападения на сотрудников УФСБ и стрелковый клуб в Хабаровске, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"
Полученные на настоящий момент данные позволяют следствию полагать, что преступление совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующим ненависть к людям иных национальностей.
Светлана Петренко
Официальный представитель СКР
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При этом, по ее словам, «у следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление».

Ранее Светлана Петренко сообщила «Интерфаксу», что опытные следователи и криминалисты направлены в Хабаровский край для помощи в расследовании нападения на сотрудников УФСБ и стрелковый клуб.

По данным следствия, 21 апреля в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и начал стрелять по находившимся там людям. В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, другой мужчина ранен. Ранее подозреваемый похитил в стрелковом клубе города Хабаровска карабин и два пистолета, застрелив инструктора.

Комментарии
1
Лука
В Париже это терр.акт , у нас просто парниша вышел на улицу пострелять по правоохранительным органам , ну ерунда какая то , я понимаю что не хочется всё это связывать с ИГ и раздувать пожар вражды религий. Какую должность он занимал в партизанах ? В 16 лет это ещё ребенок , в общем ща будет хто более "правды" расскажет )))
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