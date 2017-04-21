Машина скорой помощи опрокинулась в ходе ДТП в Алматы

Предположительно, причиной ДТП стал неработающий светофор на перекрестке улиц Желтоксан и Макатаева. Со слов очевидцев, авто специальной медицинской помощи двигалось на вызов по улице Желтоксан в северном направлении. В этот момент в восточном направлении по Макатаева, проигнорировав или не заметив знак «Уступи дорогу», Mercedes выскочил на перекресток. Карета скорой помощи ударила Mercedes и от удара перевернулась на бок и отлетела к авто марки Hyundai Accent, которая стояла на светофоре в западном направлении по Макатаева, пропуская машину скорой помощи.

В результате столкновения пострадали три человека: водитель и фельдшер «скорой» и водитель Mercedes. Все трое с различными травмами госпитализированы.