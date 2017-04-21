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23:57 (мск), источник: Tengrinews

Машина скорой помощи опрокинулась в ходе ДТП в Алматы

Автомобиль частной медицинской скорой помощи Interteach перевернулся в ходе ДТП в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Источник: Tengrinews

Предположительно, причиной ДТП стал неработающий светофор на перекрестке улиц Желтоксан и Макатаева. Со слов очевидцев, авто специальной медицинской помощи двигалось на вызов по улице Желтоксан в северном направлении. В этот момент в восточном направлении по Макатаева, проигнорировав или не заметив знак «Уступи дорогу», Mercedes выскочил на перекресток. Карета скорой помощи ударила Mercedes и от удара перевернулась на бок и отлетела к авто марки Hyundai Accent, которая стояла на светофоре в западном направлении по Макатаева, пропуская машину скорой помощи.

В результате столкновения пострадали три человека: водитель и фельдшер «скорой» и водитель Mercedes. Все трое с различными травмами госпитализированы.

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