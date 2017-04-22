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00:51 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Могилевчанин украл у знакомой 21 тысячу долларов и проиграл их в автомате

Заурядным воришкой оказался сердечный друг 19-летней студентки-россиянки, обучающейся в могилевском вузе.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Они познакомились еще в прошлом году, и 26-летний могилевчанин А. был вхож в квартиру юной С., которую та делила со своей сестрой. Официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк уточнила:

— Жилье сестрам, поступившим в университеты Могилева, купили их родители. А позже передали еще один транш — на вторую квартиру. Деньги хранились в домашнем тайнике.

Однажды, помогая С. с уборкой, А. неожиданно для себя обнаружил пачки долларовых купюр. Но признаваться в том, что теперь и он знает, где деньги лежат, не стал. Зато во время каждого свидания самолично отстегивал себе столько, сколько захотелось. Неизвестно, как долго бы все это продолжалось, если бы в канун Пасхи девушкам не позвонила их мама. Напомнила про деньги: дескать, нужно пересчитать в чистый четверг, чтобы водились. Сестры открыли тайник и ахнули, увидев, что в нем не хватает 21 тысячи долларов.

Худшие подозрения подтвердились: вором оказался А. Выяснилось, что украденные деньги он тратил на игровые автоматы. Молодой человек задержан. Следователи назначили ряд экспертиз. Среди прочих А. предстоит пройти проверку и на возможную игровую зависимость.

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