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00:49 (мск), источник: РБК - Украина

Суд отложил заседание по избранию меры пресечения Мартыненко

Соломенский суд отложил заседание по рассмотрению ходатайства САП по избранию меры пресечения экс-депутату Николаю Мартыненко на завтра, на 10:00, передает корреспондент РБК-Украина. «Суд постановил отложить заседание на завтра на утро», — сказал судья.

Так, суд состоится 22 апреля в 10:00. Мартыненко, в свою очередь сообщил журналистом, что ночь проведет в киевском ИВС на Косогорном переулке. Отметим, 15 народных депутатов и 4 министра хотят взять на поруки Николая Мартыненко в ходе рассмотрения ходатайства САП о мере пресечения экс-нардепу. В частности, за Мартыненко поручается Логвинский, который подчеркнул, что факт уголовного производства в НАБУ не является сам по себе основанием для ареста человека.

Напомним, на суде над Мартыненко Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ходатайствует об избрании экс-нардепу меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в 300 млн гривен.

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