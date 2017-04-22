Суд отложил заседание по избранию меры пресечения Мартыненко

Так, суд состоится 22 апреля в 10:00. Мартыненко, в свою очередь сообщил журналистом, что ночь проведет в киевском ИВС на Косогорном переулке. Отметим, 15 народных депутатов и 4 министра хотят взять на поруки Николая Мартыненко в ходе рассмотрения ходатайства САП о мере пресечения экс-нардепу. В частности, за Мартыненко поручается Логвинский, который подчеркнул, что факт уголовного производства в НАБУ не является сам по себе основанием для ареста человека.

Напомним, на суде над Мартыненко Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ходатайствует об избрании экс-нардепу меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в 300 млн гривен.