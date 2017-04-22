Суд отложил заседание по избранию меры пресечения Мартыненко
Соломенский суд отложил заседание по рассмотрению ходатайства САП по избранию меры пресечения
Соломенский суд отложил заседание по рассмотрению ходатайства САП по избранию меры пресечения
Так, суд состоится 22 апреля в 10:00. Мартыненко, в свою очередь сообщил журналистом, что ночь проведет в киевском ИВС на Косогорном переулке. Отметим, 15 народных депутатов и 4 министра хотят взять на поруки Николая Мартыненко в ходе рассмотрения ходатайства САП о мере пресечения
Напомним, на суде над Мартыненко Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ходатайствует об избрании