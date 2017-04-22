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08:17 (мск), источник: 112.ua

Мартыненко заявил, что у него нет 300 млн грн для внесения залога

Бывший депутат Николай Мартыненко заявил, что у нет 300 млн грн, необходимых для внесения залога, в случае если он будет определен в таком размере, передает «Лига».

Источник: 112.ua

О назначении залога в такой сумме ходатайствуют прокуроры САП.

«Вопрос не в том, есть или нет средств… Во-первых, нет — чтобы вас успокоить. Во-вторых, если бы даже они были, я бы не платил, тем более 300 миллионов. Это неадекватное решение и я не готов идти на глупости», — сказал экс-нардеп журналистам после в здании суда.

Как сообщалось, заседание суда по избранию меры пресечения Мартыненко возобновится в 10 утра.

Напомним, экс-депутату 20 апреля вручили уведомление о подозрении. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат». Представитель НАБУ Оксана Митницкая на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина», рассказала, что речь идет о схеме закупки уранового концентрата по завышенным ценам.

«Как установило следствие, закупка осуществлялась через компанию-посредника, подконтрольную бывшему народному депутату. В результате этой схемы государственному предприятию был нанесен ущерб на сумму свыше 17 млн долл. Речь идет о ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)», — уточнила она.

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