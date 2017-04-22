Мартыненко заявил, что у него нет 300 млн грн для внесения залога

О назначении залога в такой сумме ходатайствуют прокуроры САП.

«Вопрос не в том, есть или нет средств… Во-первых, нет — чтобы вас успокоить. Во-вторых, если бы даже они были, я бы не платил, тем более 300 миллионов. Это неадекватное решение и я не готов идти на глупости», — сказал экс-нардеп журналистам после в здании суда.

Как сообщалось, заседание суда по избранию меры пресечения Мартыненко возобновится в 10 утра.

Напомним, экс-депутату 20 апреля вручили уведомление о подозрении. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат». Представитель НАБУ Оксана Митницкая на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина», рассказала, что речь идет о схеме закупки уранового концентрата по завышенным ценам.