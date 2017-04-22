Мартыненко заявил, что у него нет 300 млн грн для внесения залога
Бывший депутат Николай Мартыненко заявил, что у нет 300 млн грн, необходимых для внесения залога, в случае если он будет определен в таком размере, передает «Лига».
Бывший депутат Николай Мартыненко заявил, что у нет 300 млн грн, необходимых для внесения залога, в случае если он будет определен в таком размере, передает «Лига».
О назначении залога в такой сумме ходатайствуют прокуроры САП.
«Вопрос не в том, есть или нет средств…
Как сообщалось, заседание суда по избранию меры пресечения Мартыненко возобновится в 10 утра.
Напомним,
«Как установило следствие, закупка осуществлялась через