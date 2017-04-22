Росгвардия проверит стрелковые клубы после нападения в Хабаровске
Поручено установить, приняты ли достаточные меры по обеспечению сохранности оружия.
Поручено установить, приняты ли достаточные меры по обеспечению сохранности оружия.
Хабаровск, 22 апреля, AmurMedia.
Национальная гвардия проведет внеплановые проверки стрелковых клубов после нападения на управление ФСБ по Хабаровскому краю. Как рассказали «Интерфаксу» в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии, необходимо проверить, приняты ли достаточные меры по обеспечению сохранности оружия, сообщает ИА AmurMedia.
«В связи с событиями, произошедшими в Хабаровске, территориальным органам Росгвардии поручено провести внеплановые проверки стрелковых объектов организаций, использующих оружие», — сообщили в ведомстве. В Росгвардии заявили, что цель проверок — установить, приняты ли достаточные меры по обеспечению сохранности оружия.
«Говорить об ужесточении контроля за оборотом оружия до изучения всех обстоятельств произошедшего преждевременно», — завили в Росгвардии.
Напомним, вчера, 21 апреля, в приемной управления ФСБ России по Хабаровскому краю мужчина открыл огонь по находившимся там людям. В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, другой мужчина ранен. Преступник похитил карабин и два пистолета в стрелковом клубе города Хабаровска, застрелив инструктора.