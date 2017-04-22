Росгвардия проверит стрелковые клубы после нападения в Хабаровске

Хабаровск, 22 апреля, AmurMedia.

Национальная гвардия проведет внеплановые проверки стрелковых клубов после нападения на управление ФСБ по Хабаровскому краю. Как рассказали «Интерфаксу» в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии, необходимо проверить, приняты ли достаточные меры по обеспечению сохранности оружия, сообщает ИА AmurMedia.

«В связи с событиями, произошедшими в Хабаровске, территориальным органам Росгвардии поручено провести внеплановые проверки стрелковых объектов организаций, использующих оружие», — сообщили в ведомстве. В Росгвардии заявили, что цель проверок — установить, приняты ли достаточные меры по обеспечению сохранности оружия.

«Говорить об ужесточении контроля за оборотом оружия до изучения всех обстоятельств произошедшего преждевременно», — завили в Росгвардии.

Напомним, вчера, 21 апреля, в приемной управления ФСБ России по Хабаровскому краю мужчина открыл огонь по находившимся там людям. В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, другой мужчина ранен. Преступник похитил карабин и два пистолета в стрелковом клубе города Хабаровска, застрелив инструктора.