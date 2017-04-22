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09:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Хулиганы испортили строительной пеной кузов автомобиля в Хабаровске

О произошедшем владелец машины узнал от полицейских.

Источник: Губерния онлайн

В ночь на пятницу в поселке имени Горького неизвестные хулиганы запенили герметиком кузов оставленной у дороги машины. Хулиганы прошлись по контуру дверей, ручкам и багажнику, сообщает портал «Губерния».

В компании с приятелем автолюбитель довольно быстро зачистили свисающие лохмотья строительного пенополиуретанового герметика. Правый борт «Ниссана Цефиро» вандалы не тронули. О случившемся автовладелец узнал еще ночью, после звонка из полиции. К своей машине он пришел уже днем.

«В три часа ночи позвонила полиция и сказали, что машина в пене. Дорогу никому не переходил, так ничего не знаю. Руками сдирали, что не содрали, то ножом», — отметил владелец автомобиля.

Заявление в полицию в связи с этим случаем пострадавший писать не собирается, отмечая, что серьезного вреда его транспорту хулиганы не нанесли.

Бросить машину на обочине его вынудили обстоятельства. Домой он возвращался уже ближе к полуночи, автомобиль стал глохнуть на ходу. Блиц-диагностика показала, что сломался топливный насос. Искать исправную деталь среди ночи было невозможно, а необходимости заказывать эвакуатор хабаровчанин не увидел. Поэтому он решил оставить «Ниссан» у магазина и на следующий день приехать к нему с нужной запчастью. Единственное, что удалось выяснить — вредители приезжали на свою акцию на автомобиле.

«Люди тут слышали, кто-то в два-три часа ночи переговаривался, а потом машина подъезжала, светила фарами», — сказал работник соседнего строймагазина.

За что хотели наказать владельца машины хулиганы — неясно. Проезду она не мешала, вряд ли это попытка научить хорошим парковочным манерам. Автолюбитель надеется, что остатки пены удалят химией в автомойке.

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