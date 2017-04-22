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13:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Житель Норильска украл три окна из квартиры соседа

Сотрудники норильской полиции задержали местного жителя, подозреваемого в краже окон из чужой квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В дежурную часть обратились обеспокоенные жители Кайеркана, которые рассказали, что неизвестный мужчина выносит окна из соседней квартиры. Полицейские выехали на место, однако никого не обнаружили. В ходе розыска злоумышленника удалось задержать «по горячим следам». Им оказался 30-летний норильчанин.

Как выяснили полицейские, мужчина через общих с хозяином квартиры знакомых узнал, что жильца нет дома. Злоумышленник залез в помещение и демонтировал три оконных блока с листовым стеклом, стеклопакетами и подоконниками. После этого он погрузил украденное имущество в свой грузовик и скрылся. Общий ущерб составил свыше 60 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело по статье «кража с незаконным проникновением в жилище», санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

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