Житель Норильска украл три окна из квартиры соседа

В дежурную часть обратились обеспокоенные жители Кайеркана, которые рассказали, что неизвестный мужчина выносит окна из соседней квартиры. Полицейские выехали на место, однако никого не обнаружили. В ходе розыска злоумышленника удалось задержать «по горячим следам». Им оказался 30-летний норильчанин.

Как выяснили полицейские, мужчина через общих с хозяином квартиры знакомых узнал, что жильца нет дома. Злоумышленник залез в помещение и демонтировал три оконных блока с листовым стеклом, стеклопакетами и подоконниками. После этого он погрузил украденное имущество в свой грузовик и скрылся. Общий ущерб составил свыше 60 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело по статье «кража с незаконным проникновением в жилище», санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.