Режим ЧС объявлен в еще одном районе Карагандинской области
АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в Шетском районе Карагандинской области
АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в Шетском районе Карагандинской области
Шетский район стал четвертым в регионе, где действует режим ЧС. Ранее такой режим был введен в
В Казахстане весенними паводками охвачены восемь областей. В четырех из них действует режим ЧС.
Пик паводка сейчас проходит в
В Акмолинской области самые масштабные паводки наблюдаются в Атбасарском районе Акмолинской области.
В Актобе подтоплены дачные массивы. Свыше тысячи человек покинули свои дома. Сейчас паводок в Актюбинской области пошел на спад.
По всей республике количество эвакуированных людей превысило несколько тысяч, сотни домов подтоплены и разрушены паводком.