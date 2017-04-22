Режим ЧС объявлен в еще одном районе Карагандинской области

Шетский район стал четвертым в регионе, где действует режим ЧС. Ранее такой режим был введен в Бухар-Жырауском, Каркаралинском и Абайском районах Карагандинской области.

В Казахстане весенними паводками охвачены восемь областей. В четырех из них действует режим ЧС.

Пик паводка сейчас проходит в Северо-Казахстанской области. Там Сергеевское водохранилище переполнилось, реки выходят из берегов и топят населенные пункты, расположенные в пойме рек. В ближайшие ожидается, что подтопления дойдут и до Петропавловска.

В Акмолинской области самые масштабные паводки наблюдаются в Атбасарском районе Акмолинской области.

В Актобе подтоплены дачные массивы. Свыше тысячи человек покинули свои дома. Сейчас паводок в Актюбинской области пошел на спад.

По всей республике количество эвакуированных людей превысило несколько тысяч, сотни домов подтоплены и разрушены паводком.