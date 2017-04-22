Неизвестные снова подожгли дом на Большом Уссурийском острове под Хабаровском

Третий за этот месяц пожар произошел сегодня ночью в поселке Уссурийский. В результате дотла сгорел частный дом на улице Заречной, сообщает портал «Губерния».

По словам жителей поселка, на этот раз поджигателей они видели. После случая с предыдущим поджогом сельчане организовали на территории острова дежурство.

«В этот раз они скромно — всего один дом подожгли. Подъехали, на “Тундре”, спортивном мотоцикле и квадроцикле. Наши жители их заметили. Они [злоумышленники] кинулись бежать. Стали звонить во все колокола тут же. Сегодня приехали полицейские и МЧС, разбираются. Дом этот не заброшенный, человек в нем временно не живет, потому что работает в городе. Сейчас приедет, а ему идти то и некуда», — рассказала жительница Большого Уссурийского Любовь Суслова.

Тушить пожар на этот раз островитянам также пришлось своими силами, так как пожарная машина проехать по бездорожью не может.

«Дороги нет, они до моста доехали и встали — не знают, куда дальше ехать. Это же ночь. Это уже третье наше выживание — не поймем, кто нас выживает и за что. Опять своими силами все делали, а уже потушить не смогли, потому что воды рядом нет», — уточняет местная жительница.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю факт очередного вызова пожарных на Большой Уссурийский подтвердили.

«У нас вызов был, но, к сожалению, опять пожарные машины туда добраться не могут. Что касается вообще пожара на Заречной улице, туда был организован выезд сотрудников полиции и надзорной деятельности. Сотрудники поработали, провели проверку. Сейчас проверка продолжается, после нее будет официальное заключение, что это было», — прокомментировала пресс-секретарь краевого МЧС Екатерина Потворова.

В случае, если версия с поджогом подтвердится, то заниматься расследованием этого дела будут уже полицейские.

«Если подтвердится факт поджога, то все материалы мы передадим им, потому что это уже другая мера ответственности. Мы занимаемся только в пределах административного кодекса», — сказала собеседница.