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09:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Тигр Упорный погиб в Хабаровском крае в схватке с другим хищником — экспертиза

Мертвый тигр был обнаружен 14 марта в бассейне реки Гур с ранами на голове и спине.

Хабаровск, 22 апреля, AmurMedia.

Специалисты Приморской ГСХА, Центра «Амурский тигр» и WWF России провели экспертизу по выявлению причин гибели тигра Упорного. Согласно данным, тигр погиб в результате схватки с другим более сильным хищником. Его труп обнаружили 14 марта в бассейне реки Гур с ранами на голове и спине, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Упорный стал символом борьбы за свободу и выживания тигра в дикой природе. Ему пришлось нелегко. Как конфликтный хищник, он был отловлен в Хабаровском крае в 2014 году, в возрасте более 3-х лет, получив кличку Упорный за нежелание выходить в вольер из транспортировочной клетки. Этот самец прошел период реабилитации и адаптации в Центре диких животных «Утес» и почти два года, после выпуска в мае 2015 на границе с национальным парком «Анюйский», жил на свободе — в условиях сорокаградусных морозов, полутораметровых снегов. И честно рассказывал о своей жизни теми сигналами, которые выдавал GPS модуль на ошейнике. За этими сигналами тщательно следили специалисты Комитата охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края, WWF России и Центра «Амурский тигр», подтверждая их полевыми проверками.

По сигналу со спутникового GPS ошейника Упорный и был обнаружен 14 марта в бассейне реки Гур с ранами в области головы и спины. Рядом находились останки дикого кабана, доесть которого тигр так и не успел. Предположения о причинах гибели Упорного, которые выдвигали эксперты, подтвердились во время проведения экспертизы, которая проходила на базе специального Центра диагностики и болезней диких животных Приморской государственной сельскохозяйственной академии в Уссурийске.

«Вывод практически однозначен: гибель животного наступила в результате нападения на него другого хищника. По нашей версии этим хищником мог быть другой тигр, тоже достаточно крупный самец», — прокомментировал руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

«Более крупный тигр оказался более удачливым, нанеся Упорному ранение, в результате которого наступила мгновенная смерть. Тем не менее, Упорный внес свою лепту в дело сохранения амурского тигра — благодаря данным о его перемещениях мы получили ещё больше знаний о том, как тигр осваивает не свойственные для него участки ареала. Также мы надеемся, что его встречи с тигрицей, факт которых мы смогли установить в ходе полевых заверок, будут иметь результат в виде появления на свет тигрят, и он оставит свой след в истории увеличения популяции амурского тигра», — рассказал к.б.н. директор Дальневосточного филиала Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Несмотря на свою короткую жизнь, тигр Упорный дал возможность специалистам улучшить методику реабилитации таких конфликтных тигров. Он ещё раз всем доказал, что, если тигр по каким-то причинам преступил черту и вторгся на территорию людей, его возможно «наставить на путь истинный», и он может не вступать больше в конфликт с человеком. Благодаря Упорному весь мир получил информацию об адаптации тигра на северном краю его ареала, в самых сложных условиях для обитания таких хищников.

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