Тигр Упорный погиб в Хабаровском крае в схватке с другим хищником — экспертиза

Хабаровск, 22 апреля, AmurMedia.

Специалисты Приморской ГСХА, Центра «Амурский тигр» и WWF России провели экспертизу по выявлению причин гибели тигра Упорного. Согласно данным, тигр погиб в результате схватки с другим более сильным хищником. Его труп обнаружили 14 марта в бассейне реки Гур с ранами на голове и спине, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Упорный стал символом борьбы за свободу и выживания тигра в дикой природе. Ему пришлось нелегко. Как конфликтный хищник, он был отловлен в Хабаровском крае в 2014 году, в возрасте более 3-х лет, получив кличку Упорный за нежелание выходить в вольер из транспортировочной клетки. Этот самец прошел период реабилитации и адаптации в Центре диких животных «Утес» и почти два года, после выпуска в мае 2015 на границе с национальным парком «Анюйский», жил на свободе — в условиях сорокаградусных морозов, полутораметровых снегов. И честно рассказывал о своей жизни теми сигналами, которые выдавал GPS модуль на ошейнике. За этими сигналами тщательно следили специалисты Комитата охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края, WWF России и Центра «Амурский тигр», подтверждая их полевыми проверками.

По сигналу со спутникового GPS ошейника Упорный и был обнаружен 14 марта в бассейне реки Гур с ранами в области головы и спины. Рядом находились останки дикого кабана, доесть которого тигр так и не успел. Предположения о причинах гибели Упорного, которые выдвигали эксперты, подтвердились во время проведения экспертизы, которая проходила на базе специального Центра диагностики и болезней диких животных Приморской государственной сельскохозяйственной академии в Уссурийске.

«Вывод практически однозначен: гибель животного наступила в результате нападения на него другого хищника. По нашей версии этим хищником мог быть другой тигр, тоже достаточно крупный самец», — прокомментировал руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

«Более крупный тигр оказался более удачливым, нанеся Упорному ранение, в результате которого наступила мгновенная смерть. Тем не менее, Упорный внес свою лепту в дело сохранения амурского тигра — благодаря данным о его перемещениях мы получили ещё больше знаний о том, как тигр осваивает не свойственные для него участки ареала. Также мы надеемся, что его встречи с тигрицей, факт которых мы смогли установить в ходе полевых заверок, будут иметь результат в виде появления на свет тигрят, и он оставит свой след в истории увеличения популяции амурского тигра», — рассказал к.б.н. директор Дальневосточного филиала Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев.