Жительница Павлодара ослепла из-за врачебной ошибки

В поисках другой справедливости жительница Павлодара Татьяна Заступ. Она ослепла после стандартной операции по удалению полипов в носу.

В попытке выяснить причины за четыре месяца женщина побывала в различных клиниках, в том числе и российской. Заключение судмедэкспертов подтвердило ее догадки: зрение пропало из-за медицинской ошибки, передает 31 канал.

Татьяна Заступ полтора года испытывает стресс и дискомфорт. В 2015 году она обратилась в частную клинику для удаления полипов в носу.

Полипы — разрастания на слизистых оболочках. В носу, как правило, возникают после инфекционных заболеваний и затрудняют дыхание. Встречаются довольно часто.

Операция по удалению полипов считается несложной, но что-то пошло не так. Врач Сергей Янус задел верхнюю стенку гайморовой пазухи, которая примыкает к нервным окончаниям глаза.

«Ориентироваться в пространстве мне тяжело, потому что с правой стороны я не вижу совсем, и нагрузка идет на здоровый глаз, который надо постоянно поддерживать различными каплями, ездить на осмотр. Здесь сказали, что не смогут ничем помочь, разводят руками. Хотя бы здоровый глаз чтобы хорошо видел — вот моя задача», — объясняет Татьяна.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала: зрение потеряно именно из-за повреждений, полученных во время операции. Здоровью нанесен тяжкий вред. Однако наказать врача не получилось.

«В связи с тем, что вступил в силу закон об амнистии, в декабре 2016 года уголовное дело было прекращено производством», — сказала пресс-секретарь ДВД Павлодарской области Баян Магзумова.

Женщина обратилась в гражданский суд с требованием возместить ей моральный ущерб, но частная медицинская клиника предлагала заключить соглашение о примирении. Но заплатить требуемую Татьяной сумму отказалась.

В самой клинике особо подчеркнули, что врач, проводивший операцию, не бросил пациентку и ездил с ней на консультацию в Алматы.

Но, по мнению Татьяны Заступ, невелика заслуга: ведь мало того, что женщина потеряла здоровье, но даже извинений за полтора года от доктора и руководства клиники так и не услышала.