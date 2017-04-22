На Красноярском водохранилище из ледяной полыньи спасли троих мужчин

Спасателей вызвали в район бедствия в 15:50. Трое мужчин переходили залив по льду и провалились в воду, двое из них смогли выбраться самостоятельно, а третий остался в ледяной воде.

Через несколько минут на катере с воздушной подушкой прибыли спасатели, бросили мужчине, который удерживался за край льда, надувной бортик и втащили его на берег. Всех троих обогрели и доставили на берег.