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08:12 (мск), источник: 112.ua

Завершились поисковые работы на месте крушения сухогруза в Черном море

Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ сообщило о завершении активной фазы поисково-спасательной операции в районе крушения сухогруза «Герои Арсенала», на борту которого было 9 украинцев. Операция прекращена с 17:30 мск 20 апреля, говорится на сайте организации.

Источник: 112.ua

«В связи с тем, что район, в котором потерпело крушение судно, и прилегающие к нему водные поверхности обследованы качественно и в полной мере, а также учитывая сложные гидрометеорологические условия: температура воды +8 — +9⁰С, температура воздуха +11+13⁰С, волнение моря до 4-х метров и отсутствием какой-либо разумной надежды на обнаружение выживших членов экипажа затонувшего теплохода “Герои Арсенала”, было принято решение о прекращении активной фазы морского поиска. Поиск пропавших членов экипажа продолжается проходящими судами», — заявили вФедеральном агентстве морского и речного транспорта.

Также сообщается, что поиски проводились силами 13 судов и двух вертолетов МЧС России. В общей сложности обследован район площадью более 350 кв. миль акватории. Был спасен только один член экипажа сухогруза, моторист Константин Черненко. Он был спасен экипажем российского судна «VF Tanker -18».

Участвующими в операции судами и вертолетом МЧС в общей сложности поднято три тела и два пустых гидрокостюма. По донесениям авиации, привлеченных и проходивших район крушения судов, а также береговых поисковых групп, каких-либо признаков людей из экипажа т/х «Герои Арсенала» обнаружено не было, говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля около 4:00 утра судно «Герои Арсенала», которое шло под флагом Панамы, подало сигнал SOS. Судно затонуло приблизительно в 27 км от побережья оккупированного Крыма. На борту судна находились 12 членов экипажа, среди них 9 граждан Украины, 2 граждан РФ и гражданин Грузии. Спасатели обнаружили тела троих погибших моряков. Один член экипажа, гражданин Украины, был спасен.

В МЧС РФ заявили, что судно следовало из города Азов в Турцию с грузом зерна.

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