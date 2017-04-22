Завершились поисковые работы на месте крушения сухогруза в Черном море
Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ сообщило о завершении активной фазы
Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ сообщило о завершении активной фазы
«В связи с тем, что район, в котором потерпело крушение судно, и прилегающие к нему водные поверхности обследованы качественно и в полной мере, а также учитывая сложные гидрометеорологические условия: температура воды +8 — +9⁰С, температура воздуха +11+13⁰С, волнение моря до 4-х метров и отсутствием
Также сообщается, что поиски проводились силами 13 судов и двух вертолетов МЧС России. В общей сложности обследован район площадью более 350 кв. миль акватории. Был спасен только один член экипажа сухогруза, моторист Константин Черненко. Он был спасен экипажем российского судна «VF Tanker -18».
Участвующими в операции судами и вертолетом МЧС в общей сложности поднято три тела и два пустых гидрокостюма. По донесениям авиации, привлеченных и проходивших район крушения судов, а также береговых поисковых групп,
Напомним, 19 апреля около 4:00 утра судно «Герои Арсенала», которое шло под флагом Панамы, подало сигнал SOS. Судно затонуло приблизительно в 27 км от побережья оккупированного Крыма. На борту судна находились 12 членов экипажа, среди них 9 граждан Украины, 2 граждан РФ и гражданин Грузии. Спасатели обнаружили тела троих погибших моряков. Один член экипажа, гражданин Украины, был спасен.
В МЧС РФ заявили, что судно следовало из города Азов в Турцию с грузом зерна.