Таксисты об убийстве коллеги: никто не застрахован

Опрошенные коллеги признались, что его автомобиль, серебристый седан Opel Omega, знают, но с водителем знакомы не были.

Представители профессии считают, что на водителя напал пассажир, который сел в автомобиль ночью на улице Советской рядом с клубом «Сити». На данный момент милиция задержала двух подозреваемых, которые передвигались на автомобиле погибшего.

«Человек работал по ночам. Ночью всегда риска больше попасть в какую-нибудь переделку. Памятник Ленину облили ночью, почему таксиста не убить? Ничего не видно, пусто. Может, наркоман, которого уже колотит, тебя по дороге и зарежет. Патруль ходит целыми вечерами туда-сюда. А толку?», — возмущается водитель такси Алексей.

Мужчина считает, что убийство произошло не из-за денег. По его словам, в темное время суток пассажирами нередко становятся люди, находящиеся под воздействием алкоголя или наркотиков.

«Если бы захотели покататься, нож приставили бы, выгнали из машины и поехали. А тут — машины нет. То есть, ее либо разобрали, либо что-то еще. Другие кинули бы ее где-то. Тут тайна, покрытая мраком», — думает Алексей.

Другой водитель службы такси Виталий, говорит, что конфузы с пассажирами случаются каждую ночь, но до такого еще не доходило.

«Лобное место было на “Сити”. Сейчас камеры везде. Если на там садились, где-то, может, камера засекла, кто сел. Отследят, конечно. Может машина где-то всплывет. Незамеченным не останется. Такие дела глухарями не бывают. Люди ж не готовились к этому. Жалко. Мы стая товарищей, здесь все друг друга ненавидим. Но это же в наших рядах случилось, наш товарищ. С каждым может случиться. Тут уже такого нет, чтобы каждый сам за себя», — поделился мнением Виталий.

«Ночью сели к нему. Он там не один стоял. Там же камеры установлены, кто-то же видел. Его же нашли днем. Далеко заехали на той машине. Наверняка в Россию уехали, пока его нашли. Такси же никто не останавливает про трассе, если не нарушаешь. Куда-то в деревню едешь — жене позвони или товарищу. Пусть будет в курсе» — подключился к разговору Владимир.

На месте, где, по словам таксистов, водитель подобрал пассажира, неохотно говорят о произошедшем.