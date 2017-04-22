Таксисты об убийстве коллеги: никто не застрахован
БРЕСТ, 22 апр — Sputnik. Убийство 35-летнего коллеги обсуждается в брестском сообществе таксистов.
БРЕСТ, 22 апр — Sputnik. Убийство 35-летнего коллеги обсуждается в брестском сообществе таксистов.
Представители профессии считают, что на водителя напал пассажир, который сел в автомобиль ночью на улице Советской рядом с клубом «Сити». На данный момент милиция задержала двух подозреваемых, которые передвигались на автомобиле погибшего.
Опрошенные коллеги признались, что его автомобиль, серебристый седан Opel Omega, знают, но с водителем знакомы не были.
«Человек работал по ночам. Ночью всегда риска больше попасть в
Мужчина считает, что убийство произошло не
«Если бы захотели покататься, нож приставили бы, выгнали из машины и поехали. А тут — машины нет. То есть, ее либо разобрали, либо
Другой водитель службы такси Виталий, говорит, что конфузы с пассажирами случаются каждую ночь, но до такого еще не доходило.
«Лобное место было на “Сити”. Сейчас камеры везде. Если на там садились,
«Ночью сели к нему. Он там не один стоял. Там же камеры установлены,
На месте, где, по словам таксистов, водитель подобрал пассажира, неохотно говорят о произошедшем.
«Не знаю, я не работал в ту смену. Очень сложно