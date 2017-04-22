«Улетели во сне»: в Солнечном нашли разбитую машину со спящими людьми (видео)
В красноярском микрорайоне Солнечный нашли попавшую в ДТП машину со спящими людьми внутри, сообщили 22 апреля очевидцы происшествия.
В красноярском микрорайоне Солнечный нашли попавшую в ДТП машину со спящими людьми внутри, сообщили 22 апреля очевидцы происшествия.
Автомобиль с работающим двигателем автор видео заметил рано утром на выезде из Солнечного. Молодой человек предположил, что водитель автомобиля, двигаясь по дороге, не заметил поворота и вылетел в кювет. При этом автомобиль, судя по всему, пролетел несколько метров по воздуху и, миновав канаву, повис на земляном отвале. Водитель и его пассажир к моменту приезда автора ролика оставались в машине.
«Парни устали и уснули, перед этим разогнавшись и пролетев несколько метров над землей. Когда их снимал — спали сладко оба», — отметил снимавший происходящее молодой человек.
В комментариях красноярцы интересовались: «А они уснули до полёта или во время? И приземление такое мягкое было, что аж не проснулись?».
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Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефону 102.