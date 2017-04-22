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09:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Самолет Москва-Иркутск экстренно сел в Перми

Самолет Москва-Иркутск совершил вынужденную посадку в Перми. Одной из пассажирок стало плохо примерно через час после вылета из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте, летевший в самолете Василий Бучинский.

У 65-летней женщины повысилось артериальное давление, и она потеряла сознание.

«На борту “Боинга-737−800” авиакомпании “Аэрофлот” по стечению обстоятельств находилось 15 врачей разных специализаций из Прибайкалья. Медицинские работники возвращались домой после командировок в Москву на форум “Здоровье нации” и конференции врачей скорой помощи, проходившей в Санкт-Петербурге. На месте они вместе с членами экипажа воздушного судна оказали женщине необходимую помощь», — пишет Василий Бучинский.

Женщине оказали медикаментозную помощь и давление снизилось до значения 141 на 80.

«Тем не менее из-за существовавшей угрозы жизни иркутянки в условиях полета командир воздушного судна принял решил произвести незапланированную посадку в аэропорту Перми. Там на борт поднялась бригада скорой помощи, которая решила госпитализировать пассажирку», — сообщил очевидец.

Людей, следовавших этим же рейсом, на автобусе доставили в терминал аэропорта на время дозаправки и дополнительного обслуживания борта. Перерыв в полете занял более 2,5 часов из-за необходимости дополнительного обслуживания борта, после вынужденной посадки. После этого пассажиры смогли вернуться на борт и продолжить путь домой.

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