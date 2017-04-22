Самолет Москва-Иркутск экстренно сел в Перми
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Самолет
У 65-летней женщины повысилось артериальное давление, и она потеряла сознание.
«На борту “Боинга-737−800” авиакомпании “Аэрофлот” по стечению обстоятельств находилось 15 врачей разных специализаций из Прибайкалья. Медицинские работники возвращались домой после командировок в Москву на форум “Здоровье нации” и конференции врачей скорой помощи, проходившей в
Женщине оказали медикаментозную помощь и давление снизилось до значения 141 на 80.
«Тем не менее
Людей, следовавших этим же рейсом, на автобусе доставили в терминал аэропорта на время дозаправки и дополнительного обслуживания борта. Перерыв в полете занял более 2,5 часов