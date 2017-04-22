Самолет Москва-Иркутск экстренно сел в Перми

У 65-летней женщины повысилось артериальное давление, и она потеряла сознание.

«На борту “Боинга-737−800” авиакомпании “Аэрофлот” по стечению обстоятельств находилось 15 врачей разных специализаций из Прибайкалья. Медицинские работники возвращались домой после командировок в Москву на форум “Здоровье нации” и конференции врачей скорой помощи, проходившей в Санкт-Петербурге. На месте они вместе с членами экипажа воздушного судна оказали женщине необходимую помощь», — пишет Василий Бучинский.

Женщине оказали медикаментозную помощь и давление снизилось до значения 141 на 80.

«Тем не менее из-за существовавшей угрозы жизни иркутянки в условиях полета командир воздушного судна принял решил произвести незапланированную посадку в аэропорту Перми. Там на борт поднялась бригада скорой помощи, которая решила госпитализировать пассажирку», — сообщил очевидец.