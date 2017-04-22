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09:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дрифтер разбил авто на «Приморском кольце» во время тренировки

Эдуард Маляров признался, что авария произошла из-за болтов на шаровой опоре.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 апреля, PrimaMedia.

За день до открытия дрифт-сезона-2017 на СТК «Приморское кольцо» один из пилотов разбил свой автомобиль на очередном повороте. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Эдуарда Малярова, причиной стал отрыв болтов на шаровой опоре машины во время очередного заноса.

Несмотря на столь серьезную аварию, гонщик не унывает. Он полно решимости восстановить автомобиль и принять участие в первом этапе RDS Vostok.

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