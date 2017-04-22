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12:19 (мск), источник: Newslab.ru

Обвиняемую в коррупции Надежду Маршалкину могут выпустить из СИЗО

Надежду Маршалкину могут выпустить из СИЗО. Об этом стало известно 21 апреля во время очередного заседания в Красноярском краевом суде.

Напомним, экс-чиновница (бывший заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края), подозреваемая в рекордной для края взятке в 72 млн рублей, находится под стражей с октября 2015 года. Очередное судебное заседание, на котором решался вопрос о том, нужно ли отпускать женщину на свободу из следственного изолятора, прошло в краевом суде в пятницу.

После длительного обсуждения судья взял перерыв до понедельника и, не исключено, что Надежда Маршалкина после него выйдет на свободу — в СИЗО она провела уже больше допустимых законом 1,5 года.

Руководитель следственного отдела по особо важным делам ГСУ СК по краю Евгений Орешков в эфире телекомпании ТВК рассказал — женщина сознательно затягивает ознакомление с делом, меняя адвокатов.

«Первая и вторая смена адвоката произошла тогда, когда она сама и ее защитник, были ознакомлены с делом, необходимо было составить протокол ознакомления, подытожить работу. Она за день, либо в этот же день отказывается от защитника, чтобы он не пришел и не подписал этот протокол, а с ней одной мы этого сделать не можем, потому что таким образом будет нарушено право на защиту», — рассказал следователь.

Таким образом с октября 2015 года Надежда Маршалкина сменила уже шесть адвокатов.

Как ранее поясняли в следственном управлении, «ей было предъявлено окончательное обвинение в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), суммы которых составляют 17 и 55 миллионов рублей, а также в совершении двух фальсификаций единого государственного реестра юридических лиц (ч. 1 ст. 170.1 УК РФ) и двух фальсификаций решений общего собрания участников хозяйственного общества (ч. 1 ст. 185.5 УК РФ)».

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