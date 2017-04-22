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09:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Пьяный нарушитель спровоцировал ДТП в центре Хабаровска

Совершая запрещенный маневр, водитель врезался в другой автомобиль.

Рано утром в четверг, 20 апреля на улице Ленинградской в Хабаровске нетрезвый шофер спровоцировал аварию, сообщает портал «Губерния». Водитель и его пассажир в момент ДТП были пьяны.

Откуда и куда направлялись товарищи на «Тойоте Аллион», неизвестно, а вот владелец «Лауреля», который оказался поврежден при запрещенном маневре, двигался на работу.

23-летний хабаровчанин специально выехал пораньше, чтобы не стоять в пробках. В машине он был один и следовал в сторону железнодорожного вокзала. «Аллион» ехал навстречу.

Не доезжая светофора у заводоуправления Дальэнергомаша, нарушитель решил развернуться, хотя дорожная разметка это запрещает. Завершить разворот сидевший за рулем «Аллиона» мужчина не смог — уперся в бордюр у встречной обочины, после чего включил задний ход. Полагая, что перед ним адекватный водитель, владелец «Лауреля» поехал дальше.

«Он начал разворот, не поместился, отъехал назад, еще назад, оставив правую полосу свободной. Я в нее поехал, а он в этот момент дал газу и въехал мне в бок», — рассказал пострадавший.

Запись видеорегистратора невиновного шофера полностью подтвердила его слова. На кадрах видно, как горожанин трогается от светофора, видны попытки нарушителя описать полукруг на дороге. Отъехав назад, лихач забывает посмотреть вправо и налетает на «Лаурель». После ДТП виновник аварии вместе с приятелем еще отдирал темную пленку, которой были затонированы стекла.

Сидевший за рулем «Аллиона» 26-летний мужчина водительских прав никогда не получал. Ему грозят два штрафа в размере 15 и 30 тысяч рублей. Сам владелец машины сидел в пассажирском кресле. Теперь он может остаться без прав. За передачу управления нетрезвому человеку предусмотрено двухлетнее лишение свободы и штраф в 30 тысяч рублей.

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