Пятимесячный малыш погиб после серьезного ДТП в Уссурийске Подробнее: ussurmedia.ru

Владивосток, 22 апреля, PrimaMedia.

Пятеро участников дорожного движения пострадали 22 апреля в районе Доброполья в Уссурийске в результате столкновения машин. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, пятимесячный ребенок сначала впал в кому, а после скончался в больнице, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на UssurMedia.

Как рассказали в Госавтоинспекции города, малыш ехал в машине без специального удерживающего устройства. От ГИБДД поступила информация, что женщина с ребенком не была даже знакома с водителем — незнакомца она попросила их подвезти. Виновником ДТП и стал водитель, подвозивший мать с ребенком. Личность пострадавших пока не установлена, так как они в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства случившегося выясняются.