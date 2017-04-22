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09:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пятимесячный малыш погиб после серьезного ДТП в Уссурийске Подробнее: ussurmedia.ru

В результате столкновения машин пострадали пятеро человек, младенец скончался в больнице.

Владивосток, 22 апреля, PrimaMedia.

Пятеро участников дорожного движения пострадали 22 апреля в районе Доброполья в Уссурийске в результате столкновения машин. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, пятимесячный ребенок сначала впал в кому, а после скончался в больнице, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на UssurMedia.

Как рассказали в Госавтоинспекции города, малыш ехал в машине без специального удерживающего устройства. От ГИБДД поступила информация, что женщина с ребенком не была даже знакома с водителем — незнакомца она попросила их подвезти. Виновником ДТП и стал водитель, подвозивший мать с ребенком. Личность пострадавших пока не установлена, так как они в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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