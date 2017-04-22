В Красноярске огонь охватил двухэтажный деревянный дом

По данным МЧС, возгорание в деревянного жилого дома произошло 21 апреля в 19:17. Загорелась квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 150 кв.м. В тушении огня приняли участие 49 пожарных и 14 единиц техники. Пламя удалось ликвидировать в 20:40.

Жильцов эвакуировали. При пожаре пострадала одна женщина, к ней вызвали «Скорую помощь». По сообщениям очевидцев, пожар устроил пьяный жилец деревянного барака.