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09:25 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске огонь охватил двухэтажный деревянный дом

Двухэтажный жилой дом едва не выгорел на правобережье Красноярска.

По данным МЧС, возгорание в деревянного жилого дома произошло 21 апреля в 19:17. Загорелась квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 150 кв.м. В тушении огня приняли участие 49 пожарных и 14 единиц техники. Пламя удалось ликвидировать в 20:40.

Жильцов эвакуировали. При пожаре пострадала одна женщина, к ней вызвали «Скорую помощь». По сообщениям очевидцев, пожар устроил пьяный жилец деревянного барака.

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