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09:23 (мск), источник: РИА Новости

В жилом доме на Урале обвалилось перекрытие между этажами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр — РИА Новости. В Свердловской области в жилом доме обрушилось межэтажное потолочное перекрытие, сообщает в субботу региональная прокуратура.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Ленина в Карпинске. По факту ведется проверка.

«По предварительным данным, перекрытие между первым и вторым этажами упало в ночное время. В результате обрушения проживающие в квартире на втором этаже не пострадали, предварительно в квартире на первом этаже никто не проживал», — уточняет прокуратура.

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