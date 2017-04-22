Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
СБУ стягивает войска к границе с Крымом
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Что делать, если пришла опека
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Диверсанты ВСУ с огнеметами пошли на прорыв в ДНР – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
16Мир встретил Пасху
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске школьник провалился в глубокую яму посреди пешеходного тротуара

В Новосибирске школьник угодил в глубокую яму прямо посреди пешеходного тротуара. Ребенка едва успели спасти прохожие. Откуда взялась ловушка?

В глубокую узкую яму 8-летний Арсений провалился по дороге из школы. Опасности не ждал. Асфальтированный тротуар вдоль забора детского сада. Сегодня провал засыпан сухими листьями, натянута лента. Еще вчера это была настоящая дыра — мама мальчика сделала фотографии. Сыну повезло. Его крик о помощи из-под земли услышала случайная прохожая, помогла ребенку выбраться. Сам мальчик едва мог пошевелиться — руки-ноги тут же засыпало землей.

Алена Свидовская, мама Арсения: «Мы его очень долго успокаивали, часа 3. Он очень сильно испугался. Карабкался, руки все были черные, карабкался, лицо было все в грязи».

Мальчик рассказывает — когда карабкался — руками в яме нащупал засыпанную землей лестницу. Мама предполагает — когда-то в этом месте был погреб. Такие ловушки в районе телецентра — на каждом шагу. Жители бараков массово держали погреба. Сегодня часть домов снесли, люди разъезжаются, умирают, погреба брошены и один за другим рушатся.

Ольга Омелаенко, корреспондент: «Этот погреб похоже обрушился совсем недавно, яма разрастается, место — проходное. Обрыв уже подошел к пешеходной тропинке, внизу видна пустота, грунт может обрушиться под пешеходом в любой момент».

Кто хозяин? Ни узнать, ни доказать. Такие сооружения никогда нигде не регистрировали. Кто тогда должен засыпать ямы? Если земля муниципальная — районная администрация. Если придомовая территория — скинуться должны собственники. На телецентре желающих, как правило, нет, все сидят на чемоданах в ожидании расселения.

Сергей Глебов, начальник отдела энергетики, жилищного и коммунального хозяйства администрации Ленинского района Новосибирска: «Мы в управляющую компанию выдаем предписание, она обращается в совет дома — что делать? Понятно, что ветхие дома лишней копейки не дадут, они то, что положено, не платят. Ну, конечно, мы в силу своего административного ресурса принудим управляющую компанию засыпать этот погреб».

На управляющую компанию, которая отвечает за этот двор на улице Серафимовича, понуждения, похоже, давно не действуют. Вся территория — в глубоких воронках. Все координаты обнаруженных нами опасных ям мы передали в районную администрацию. Обследовать провалы пообещали завтра во время субботника, засыпать — в кратчайшие сроки.

«Вести» в свою очередь проверят, как будут ликвидированы опасные для прохожих ловушки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новосибирске осквернили памятник на могиле основателя Академгородка
СМИ узнали стоимость и сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
НАТО посчитала, сколько раз ВВС поднимались по тревоге из-за РФ
Дворкович рассказал о потенциале РФ к наращиванию экспорта зерна
В Афганистане 140 военных погибли при нападении талибов
Северная Корея заявила, что не боится войны
Welt: ЕС обсудит прекращение переговоров о членстве Турции
СМИ: Иванка Трамп набирает чиновников из команды Буша-младшего
Спорт
Как «спартачи» напугали тренера: анонс игры «Ростов» - «Спартак» Ростов замер в ожидании центральной игры 24-го тура чемпионата России против "Спартака", на которую из Москвы должны пожаловать тысячи фанатов
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь