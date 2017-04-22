В Новосибирске школьник провалился в глубокую яму посреди пешеходного тротуара

В глубокую узкую яму 8-летний Арсений провалился по дороге из школы. Опасности не ждал. Асфальтированный тротуар вдоль забора детского сада. Сегодня провал засыпан сухими листьями, натянута лента. Еще вчера это была настоящая дыра — мама мальчика сделала фотографии. Сыну повезло. Его крик о помощи из-под земли услышала случайная прохожая, помогла ребенку выбраться. Сам мальчик едва мог пошевелиться — руки-ноги тут же засыпало землей.

Алена Свидовская, мама Арсения: «Мы его очень долго успокаивали, часа 3. Он очень сильно испугался. Карабкался, руки все были черные, карабкался, лицо было все в грязи».

Мальчик рассказывает — когда карабкался — руками в яме нащупал засыпанную землей лестницу. Мама предполагает — когда-то в этом месте был погреб. Такие ловушки в районе телецентра — на каждом шагу. Жители бараков массово держали погреба. Сегодня часть домов снесли, люди разъезжаются, умирают, погреба брошены и один за другим рушатся.

Ольга Омелаенко, корреспондент: «Этот погреб похоже обрушился совсем недавно, яма разрастается, место — проходное. Обрыв уже подошел к пешеходной тропинке, внизу видна пустота, грунт может обрушиться под пешеходом в любой момент».

Кто хозяин? Ни узнать, ни доказать. Такие сооружения никогда нигде не регистрировали. Кто тогда должен засыпать ямы? Если земля муниципальная — районная администрация. Если придомовая территория — скинуться должны собственники. На телецентре желающих, как правило, нет, все сидят на чемоданах в ожидании расселения.

Сергей Глебов, начальник отдела энергетики, жилищного и коммунального хозяйства администрации Ленинского района Новосибирска: «Мы в управляющую компанию выдаем предписание, она обращается в совет дома — что делать? Понятно, что ветхие дома лишней копейки не дадут, они то, что положено, не платят. Ну, конечно, мы в силу своего административного ресурса принудим управляющую компанию засыпать этот погреб».

На управляющую компанию, которая отвечает за этот двор на улице Серафимовича, понуждения, похоже, давно не действуют. Вся территория — в глубоких воронках. Все координаты обнаруженных нами опасных ям мы передали в районную администрацию. Обследовать провалы пообещали завтра во время субботника, засыпать — в кратчайшие сроки.

«Вести» в свою очередь проверят, как будут ликвидированы опасные для прохожих ловушки.