В Новосибирске школьник провалился в глубокую яму посреди пешеходного тротуара
В Новосибирске школьник угодил в глубокую яму прямо посреди пешеходного тротуара. Ребенка едва успели спасти прохожие. Откуда взялась ловушка?
В Новосибирске школьник угодил в глубокую яму прямо посреди пешеходного тротуара. Ребенка едва успели спасти прохожие. Откуда взялась ловушка?
В глубокую узкую яму 8-летний Арсений провалился по дороге из школы. Опасности не ждал. Асфальтированный тротуар вдоль забора детского сада. Сегодня провал засыпан сухими листьями, натянута лента. Еще вчера это была настоящая дыра — мама мальчика сделала фотографии. Сыну повезло. Его крик о помощи
Алена Свидовская, мама Арсения: «Мы его очень долго успокаивали, часа 3. Он очень сильно испугался. Карабкался, руки все были черные, карабкался, лицо было все в грязи».
Мальчик рассказывает — когда карабкался — руками в яме нащупал засыпанную землей лестницу. Мама предполагает —
Ольга Омелаенко, корреспондент: «Этот погреб похоже обрушился совсем недавно, яма разрастается, место — проходное. Обрыв уже подошел к пешеходной тропинке, внизу видна пустота, грунт может обрушиться под пешеходом в любой момент».
Кто хозяин? Ни узнать, ни доказать. Такие сооружения никогда нигде не регистрировали. Кто тогда должен засыпать ямы? Если земля муниципальная — районная администрация. Если придомовая территория — скинуться должны собственники. На телецентре желающих, как правило, нет, все сидят на чемоданах в ожидании расселения.
Сергей Глебов, начальник отдела энергетики, жилищного и коммунального хозяйства администрации Ленинского района Новосибирска: «Мы в управляющую компанию выдаем предписание, она обращается в совет дома — что делать? Понятно, что ветхие дома лишней копейки не дадут, они то, что положено, не платят. Ну, конечно, мы в силу своего административного ресурса принудим управляющую компанию засыпать этот погреб».
На управляющую компанию, которая отвечает за этот двор на улице Серафимовича, понуждения, похоже, давно не действуют. Вся территория — в глубоких воронках. Все координаты обнаруженных нами опасных ям мы передали в районную администрацию. Обследовать провалы пообещали завтра во время субботника, засыпать — в кратчайшие сроки.
«Вести» в свою очередь проверят, как будут ликвидированы опасные для прохожих ловушки.