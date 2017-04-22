В суд передают дело кунгурского депутата-мошенника и его сына

Их обвиняют в «Мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения».

«55-летний обвиняемый занимал должность директора государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования в городе Кунгуре», — рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Директор суза кроме того является депутатом гордумы Кунгура. Несколько месяцев он сдавал в аренду помещение. Но плату за него — 140 тысяч рублей — учебное заведение не получило. С помощью фиктивных документов директор направил деньги на счёт фирмы своего сына.

Во время расследования, следователи наложили арест на имущество обвиняемых (на сумму 1,2 млн рублей).

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило дело в суд.