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11:35 (мск), источник: АиФ Прикамье

В суд передают дело кунгурского депутата-мошенника и его сына

Следователи завершили расследование дела 55-летнего и 27-летнего жителей города Кунгура.

Источник: Аргументы и факты

Их обвиняют в «Мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения».

«55-летний обвиняемый занимал должность директора государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования в городе Кунгуре», — рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Директор суза кроме того является депутатом гордумы Кунгура. Несколько месяцев он сдавал в аренду помещение. Но плату за него — 140 тысяч рублей — учебное заведение не получило. С помощью фиктивных документов директор направил деньги на счёт фирмы своего сына.

Во время расследования, следователи наложили арест на имущество обвиняемых (на сумму 1,2 млн рублей).

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило дело в суд.

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