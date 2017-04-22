«Педали перепутала»: автоледи разбила 4 припаркованных автомобиля

ДТП произошло утром в районе дома на ул. Дудинская, 12а — двигавшийся по дороге автомобиль Kia неожиданно выехал в припаркованные автомобили. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, в происшествии никто не пострадал. В результате разбитыми оказались ВАЗ, Toyota и еще две Kia.

В объяснении молодая женщина, находившаяся за рулем корейского автомобиля, написала, что ей неожиданно стало плохо и она перепутала педали. При этом очевидцы отметили, что скорой помощи рядом с местом аварии не было.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.