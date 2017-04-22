«Педали перепутала»: автоледи разбила 4 припаркованных автомобиля
Автоледи в Красноярске разбила 4 припаркованных автомобиля, сообщили 22 апреля очевидцы аварии.
Автоледи в Красноярске разбила 4 припаркованных автомобиля, сообщили 22 апреля очевидцы аварии.
ДТП произошло утром в районе дома на ул. Дудинская, 12а — двигавшийся по дороге автомобиль Kia неожиданно выехал в припаркованные автомобили. Как пояснили в
В объяснении молодая женщина, находившаяся за рулем корейского автомобиля, написала, что ей неожиданно стало плохо и она перепутала педали. При этом очевидцы отметили, что скорой помощи рядом с местом аварии не было.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.