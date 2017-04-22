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10:55 (мск), источник: Newslab.ru

«Педали перепутала»: автоледи разбила 4 припаркованных автомобиля

Автоледи в Красноярске разбила 4 припаркованных автомобиля, сообщили 22 апреля очевидцы аварии.

ДТП произошло утром в районе дома на ул. Дудинская, 12а — двигавшийся по дороге автомобиль Kia неожиданно выехал в припаркованные автомобили. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, в происшествии никто не пострадал. В результате разбитыми оказались ВАЗ, Toyota и еще две Kia.

В объяснении молодая женщина, находившаяся за рулем корейского автомобиля, написала, что ей неожиданно стало плохо и она перепутала педали. При этом очевидцы отметили, что скорой помощи рядом с местом аварии не было.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

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