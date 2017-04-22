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09:36 (мск), источник: PROUFU.ru

В центре Уфы на остановке полдня лежал труп

21 апреля местные группы соцсетей растревожило сообщение о вопиющем случае. Уфимец записал монолог на фоне мужского трупа, лежащего на скамейке на остановке.

Труп был слегка прикрыт белым полотном, под которым было видно, что человек был одет в куртку.

Автор видео, опубликованного в группе «Автоновости. Уфа и РБ», сообщил в кадре, что труп лежит на остановке «Бульвар Ибрагимова» (на перекрестке бульвара Ибрагимова и улицы Ленина) уже около 12 часов. Приезжали «скорая помощь» и полиция, осмотрели его и уехали.

Судя по всему, за трупом должна была приехать специальная машина, которая выполняет такого рода скорбные обязанности, как транспортировка трупов, обнаруженных на территории города. Давно известно, что машина такая в Уфе одна, поэтому порой ждать ее приходится не один час.

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