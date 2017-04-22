Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
СБУ стягивает войска к границе с Крымом
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Надежда Ручка ждет первенца
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
"Живите сами по себе": полковник ВСУ о поражении Украины в войне
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Путину назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
09:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Число убитых при нападении на военную базу в Афганистане выросло до 140 человек

В результате нападении боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) на военную базу в провинции Балх на севере Афганистана погибли по меньшей мере 140 военнослужащих армии этой страны.

Источник: Reuters

Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица Афганистана.

Читайте также
СМИ: в Мосуле коалиция уничтожила завод ИГ* по производству дронов

Данные о 140 жертвах привел чиновник из города Мазари-Шариф, по его словам, также много раненых. Другие представители афганского руководства добавили, что жертв может быть еще больше.

21 апреля переодетые в афганскую военную форму боевики ворвались на территорию армейской базы возле города Мазари-Шариф. Сначала смертник активировал взрывное устройство у ворот, затем экстремисты въехали на территорию части на двух пикапах.

Представитель Центрального командования США Джон Томас сообщал о более 50 погибших, отметив, что несколько нападавших были убиты ответным огнем. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Талибан».

Комментарии
1
Товарищ Сухов Красноармеец
Это всё ФША рулит
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин ответил кто может стать его преемником
СК отверг предположения о связи атаки на ФСБ с ИГ
Компании Exxon отказали в исключении из режима санкций против РФ
СМИ узнали стоимость и сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
Северная Корея заявила, что не боится войны
Welt: ЕС обсудит прекращение переговоров о вступлении Турции
СМИ: Иванка Трамп набирает чиновников из команды Буша-младшего
Спорт
Как «спартачи» напугали тренера: анонс игры «Ростов» - «Спартак» Ростов замер в ожидании центральной игры 24-го тура чемпионата России против "Спартака", на которую из Москвы должны пожаловать тысячи фанатов
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь