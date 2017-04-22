Раненный при атаке на ФСБ в Хабаровске киргизстанец находится в реанимации

Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную регионального управления спецслужбы, еще один человек получил ранение. Как сообщили в ФСБ, нападавший уничтожен, им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.

«По информации УФСБ по Хабаровскому краю, при имевшем месте быть инциденте в здании УФСБ РФ по Хабаровскому 21 апреля 2017 года погибли сотрудник УФСБ и гражданин одной из стран СНГ, а гражданин Киргизстана Жумаев Талант Аскарович, 1980 года рождения, ранен», — сообщает МИД страны.

По его данным, Жумаев «был приглашен сотрудниками данного ведомства в качестве переводчика». В настоящий момент Жумаев находится в отделении реанимации Первой краевой клинической больницы им. Сергеева, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, отметили во внешнеполитическом ведомстве.