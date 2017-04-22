В Приангарье младенец умер от алкогольного отравления

В связи с чем в отношении 26-летней материи погибшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Следователи пояснили, что женщина добавила алкоголь в бутылку с водой и напоила мальчика, якобы желая его успокоить. В результате малыш умер.

Установлено, что 26-летняя иркутянка имеет еще двух маленьких детей, в отношении которых ее ранее лишили родительских прав.

Подробности произошедшего выясняются.