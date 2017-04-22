22 апреля на 7-й Гвардейской в Волгограде произошло серьезное ДТП

«Тойота Приус» столкнулась с «Фольксвагеном», рассказывают свидетели в соцсетях. Автомобили получили большие повреждения. «Приус» развернуло на дороге. Свидетели аварии помогли вытащить мужчину из «Приуса», его тут же положили на носилки и госпитализировали на скорой помощи, известно, что мужчина был в сознании.

Один из водителей, по словам очевидцев, находился в нетрезвом состоянии. Информация о пострадавших уточняется. Вероятно, одна из машин потеряла управление на скользкой дороге, — в Волгограде всю ночь шел дождь.