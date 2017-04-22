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10:10 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

22 апреля на 7-й Гвардейской в Волгограде произошло серьезное ДТП

Утром 22 апреля в Волгограде на 7-й Гвардейской на выезде из-под железнодорожного путепровода произошла серьезная авария, сообщает ВДТВ.

«Тойота Приус» столкнулась с «Фольксвагеном», рассказывают свидетели в соцсетях. Автомобили получили большие повреждения. «Приус» развернуло на дороге. Свидетели аварии помогли вытащить мужчину из «Приуса», его тут же положили на носилки и госпитализировали на скорой помощи, известно, что мужчина был в сознании.

Один из водителей, по словам очевидцев, находился в нетрезвом состоянии. Информация о пострадавших уточняется. Вероятно, одна из машин потеряла управление на скользкой дороге, — в Волгограде всю ночь шел дождь.

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