В Индустриальном районе провалилась дорога
О происшествии на ул. Экскаваторная в соцсетях сообщают очевидцы. Теперь участок непригоден для перемещения на автомобильном транспорте.
О происшествии на ул. Экскаваторная в соцсетях сообщают очевидцы. Теперь участок непригоден для перемещения на автомобильном транспорте.
Провал грунта на проезжей части ул. Экскаваторной в районе дома № 65 произошел 21 апреля. Вокруг преимущественно дома частной застройки, однако рядом находится и многоэтажный жилой дом, подъезд к которому провал фактически перекрыл.
О причинах происшествия и действиях городских властей по его ликвидации пока неизвестно.