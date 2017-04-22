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10:46 (мск), источник: Новости Перми

В Индустриальном районе провалилась дорога

О происшествии на ул. Экскаваторная в соцсетях сообщают очевидцы. Теперь участок непригоден для перемещения на автомобильном транспорте.

Провал грунта на проезжей части ул. Экскаваторной в районе дома № 65 произошел 21 апреля. Вокруг преимущественно дома частной застройки, однако рядом находится и многоэтажный жилой дом, подъезд к которому провал фактически перекрыл.

О причинах происшествия и действиях городских властей по его ликвидации пока неизвестно.


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