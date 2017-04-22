В Индустриальном районе провалилась дорога

Провал грунта на проезжей части ул. Экскаваторной в районе дома № 65 произошел 21 апреля. Вокруг преимущественно дома частной застройки, однако рядом находится и многоэтажный жилой дом, подъезд к которому провал фактически перекрыл.



О причинах происшествия и действиях городских властей по его ликвидации пока неизвестно.