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13:16 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом ночью в столкновении «Лады» с грузовиком пострадали четыре человека

ДТП, в котором пострадали пассажиры и водитель легкового автомобиля, произошло ночью 22 апреля в Быковском районе Волгоградской области.

В 02.30 на 670 км автодороги «Самара-Пугачев- Энгельс-Волгоград» «Лада-217030», которой управлял 35-летний водитель, следуя из г. Волгограда в сторону г. Николаевска, столкнулась с грузовой автомашиной ND3250Y282B в тот момент, когда 27-летний водитель этого транспортного средства совершал разворот.

В результате ДТП с различными травмами в районную больницу были доставлены водитель «Лады» и трое его пассажиров, возраст которых 41,42, 47 лет.

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