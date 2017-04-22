Под Волгоградом ночью в столкновении «Лады» с грузовиком пострадали четыре человека

В 02.30 на 670 км автодороги «Самара-Пугачев- Энгельс-Волгоград» «Лада-217030», которой управлял 35-летний водитель, следуя из г. Волгограда в сторону г. Николаевска, столкнулась с грузовой автомашиной ND3250Y282B в тот момент, когда 27-летний водитель этого транспортного средства совершал разворот.

В результате ДТП с различными травмами в районную больницу были доставлены водитель «Лады» и трое его пассажиров, возраст которых 41,42, 47 лет.