Восьмилетний мальчик упал с 9 этажа в Тольятти и выжил
Инцидент произошел 21 апреля вечером на улице Свердлова, 41, в Автозаводском районе Тольятти.
Инцидент произошел 21 апреля вечером на улице Свердлова, 41, в Автозаводском районе Тольятти.
С подоконника девятого этажа сорвался 8-летний ребенок 8 лет, сообщают в группе «Происшествия Тольятти».
Мальчик остался жив, он получил политравмы. На место происшествия выезжали оперативные службы, пострадавший был госпитализирован на карете «скорой помощи».
Ведется проверка, устанавливают, где в момент инцидента находились взрослые.