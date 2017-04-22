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11:52 (мск), источник: НИА Самара

Восьмилетний мальчик упал с 9 этажа в Тольятти и выжил

Инцидент произошел 21 апреля вечером на улице Свердлова, 41, в Автозаводском районе Тольятти.

С подоконника девятого этажа сорвался 8-летний ребенок 8 лет, сообщают в группе «Происшествия Тольятти».

Мальчик остался жив, он получил политравмы. На место происшествия выезжали оперативные службы, пострадавший был госпитализирован на карете «скорой помощи».

Ведется проверка, устанавливают, где в момент инцидента находились взрослые.

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