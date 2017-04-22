В Уфе десять воспитанников детсада отравились ужином

Как рассказали ProUfu.ru, симптомы появились у малышей вечером, после возвращения домой из садика. Как сообщила мама пострадавшего ребенка Диана, сразу у нескольких ребят начались понос и рвота.

При этом в администрации детского сада пока не комментируют происшедшее. Неофициально одна из сотрудниц детсада сообщила корреспонденту ProUfu.ru, что руководство учреждения придерживается мнения, что, возможно, дети могли отравиться угощением к дню рождения кого-то из малышей, которое могли принести родители.

Однако такая версия, по мнению родителей, не выдерживает критики.

«Отравились ребята не из одной группы, а из разных, так что угощение тут ни при чем», — убеждены родители.

По их словам, на ужин воспитанников кормили макаронами с мясом.

Многим детям вечером 21 апреля вызывали «скорую помощь», к ним должны прийти медработники и взять у малышей анализы, чтобы проверить факт отравления.