В Самаре на улице Свободы неизвестный порезал колеса иномарки

На видео, предоставленном порталу ProGorodSamara.ru программой «Безопасный дом», отчетливо запечатлено произошедшее.

— Сомнений, что действовал злопыхатель умышленно — не возникает. Машина была выбрана не случайно: на видео зафиксировано, как мужчина в темной куртке принял звонок, надел капюшон, осмотрелся и принялся за дело. При этом, действовал он неспешно: будто совершал что-то очень уж доброе и светлое, — пояснили в программе.

Видеозапись была передана в полицию. Правоохранителям предстоит установить личность вредителя и его мотивы.

К сожалению, это не первый случай порчи транспортных средств Самаре. Так, осенью прошлого года в городе орудовал «кислотный маньяк», испортивший лакокрасочное покрытие десятков авто. Зимой 2017 года в Самаре сгорели несколько автомобилей.