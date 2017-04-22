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15:02 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на улице Свободы неизвестный порезал колеса иномарки

Поздней ночью, 8 апреля, во дворе дома на улице Свободы, 161 неизвестный проткнул колеса припаркованной иномарки.

На видео, предоставленном порталу ProGorodSamara.ru программой «Безопасный дом», отчетливо запечатлено произошедшее.

 — Сомнений, что действовал злопыхатель умышленно — не возникает. Машина была выбрана не случайно: на видео зафиксировано, как мужчина в темной куртке принял звонок, надел капюшон, осмотрелся и принялся за дело. При этом, действовал он неспешно: будто совершал что-то очень уж доброе и светлое, — пояснили в программе.

Видеозапись была передана в полицию. Правоохранителям предстоит установить личность вредителя и его мотивы.

К сожалению, это не первый случай порчи транспортных средств Самаре. Так, осенью прошлого года в городе орудовал «кислотный маньяк», испортивший лакокрасочное покрытие десятков авто. Зимой 2017 года в Самаре сгорели несколько автомобилей.

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