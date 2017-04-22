В Нижнем Новгороде пенсионер погиб, упав с балкона дома

Трагедия произошла 21 апреля днем у дома № 3. Тело погибшего 77-летнего мужчины обнаружила его супруга на улице возле дома. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего. Видимых травм криминального характера на теле погибшего следователи не обнаружили. Для установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Жена погибшего рассказала, что утром ушла, оставив мужа одного. Он практически не выходил на улицу, любил стоять на балконе, облокотившись на перила. Как основную версию произошедшего следователи рассматривают несчастный случай.