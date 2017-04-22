Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Что делать, если пришла опека
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Диверсанты ВСУ с огнеметами пошли на прорыв в ДНР – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
16Мир встретил Пасху
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
11:39 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде пенсионер погиб, упав с балкона дома

Нижний Новгород, 22 апреля — АиФ-НН. Пенсионер погиб, упав с балкона дома на улице Культуры в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

Трагедия произошла 21 апреля днем у дома № 3. Тело погибшего 77-летнего мужчины обнаружила его супруга на улице возле дома. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего. Видимых травм криминального характера на теле погибшего следователи не обнаружили. Для установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Жена погибшего рассказала, что утром ушла, оставив мужа одного. Он практически не выходил на улицу, любил стоять на балконе, облокотившись на перила. Как основную версию произошедшего следователи рассматривают несчастный случай.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Соколы России». Видео авиашоу
СМИ узнали стоимость и сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
НАТО посчитала, сколько раз ВВС поднимались по тревоге из-за РФ
Дворкович рассказал о потенциале РФ к наращиванию экспорта зерна
В Афганистане 140 военных погибли при нападении талибов
Северная Корея заявила, что не боится войны
Welt: ЕС обсудит прекращение переговоров о членстве Турции
СМИ: Иванка Трамп набирает чиновников из команды Буша-младшего
Спорт
Как «спартачи» напугали тренера: анонс игры «Ростов» - «Спартак» Ростов замер в ожидании центральной игры 24-го тура чемпионата России против "Спартака", на которую из Москвы должны пожаловать тысячи фанатов
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь