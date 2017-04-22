За покушение на жену Турчинова суд дал 8 с половиной лет

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

25 мая 2016 года около 16 часов мужчина зашел в помещение вуза и с ножом набросился на одну из сотрудниц заведения, которую ошибочно принял за жену главы СНБО Анну Турчинову. Схватив ее за шею, он приставил нож к горлу и обратился к преподавателю как к Анне Владимировне и посоветовал не оказывать сопротивления. Шокированная женщина объяснила, что она не та, кого он ищет. Злоумышленник попытался сменить жертву, но охранник выбил у него нож. В итоге никто не пострадал благодаря реакции сотрудника Управления государственной охраны Украины, который задержал злоумышленника.

Задержанным оказался юрист из Донецка Владимир Оленцевич, известный судебными исками по отмене Указов о присвоении званий Героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, попытке обжаловать в суде помиловании Юрия Луценко, а также иском о незаконном отстранении Виктора Януковича от власти.

Решением суда 62-летний адвокат признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ст. 349 и ч.1 ст. 147 УК Украины (захват и удержание в качестве заложника близкого родственника представителя власти, с целью побуждения должностного лица к совершению определенных действий), и назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.