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14:52 (мск), источник: Новый Калининград

Камеры «Безопасного города» зафиксировали угон «Опеля» в Калининграде

В Калининграде по горячим следам раскрыт угон. Разыскать автомобиль «Опель Аскона» помогли камеры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе полиции в субботу.

Машина пропала ночью со двора одного из домов на улице Маршала Новикова. Камеры зафиксировали движение угнанной иномарки в сторону Балтийска.

Далее сотрудники светловского отделения МВД России обнаружили машину брошенной в лесополосе, с повреждённой рулевой колонкой. Полицейские установили, что к угону причастен безработный 18-летний житель города Светлый, ранее не имевший судимостей. «По предварительным данным, юноша хотел покататься на чужом транспортном средстве», отметили в полиции.

Отделение дознания ОП № 2 УМВД России по городу Калининграду возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Отметим, видео с камер «Безопасного города», запечатлевшее угон, опубликовано в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «Вконтакте».

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