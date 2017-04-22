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12:14 (мск), источник: КрымPress

Трагедия в Бахчисарайском районе: упавшее дерево убило девушку

В Бахчисарайском районе в селе Путиловка погибла 17-летняя девушка.

Сильный ветер повалил дерево, по трагическому стечению обстоятельств, оно рухнуло именно на жительницу села.

По данному факту следственным отделом по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, — сообщили в крымском Следкоме. — Сейчас проводятся следственные действия, необходимо установить все обстоятельства преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Напомним, накануне штормовой ветер в Крыму уже валил деревья.

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