Ночной пожар в Евпатории. Спасен человек

Сообщении о загорании в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице 60 лет Октября поступило в службу спасения в 00:22.

По прибытию на место происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел на кухне квартиры и сопровождался сильным задымлением. Личный состав оперативно приступил к тушению огня. Одновременно с этим была проведена разведка на месте ЧП, в результате которой стало известно, что в помещении есть пострадавшие.

В результате слаженных и оперативных действий крымских спасателей на пожаре был спасен мужчина 1971 года рождения, которого огнеборцы эвакуировали из опасной зоны. К счастью, в медицинской помощи спасенный не нуждался.

Личный состав полностью ликвидировали чрезвычайное происшествие в 00.41 час. Причина пожара будет установлена экспертами, — сообщили в ГУ МЧС по РК.