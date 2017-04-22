В США узнали о переносе «столицы ИГ» в Дейр-эз-Зор

По информации американских военных, они с помощью беспилотных летательных аппаратов наблюдали, как в течение последних двух месяцев Ракку покинули сотни «бюрократов ИГ». Они направлялись в город Меядин, расположенный на Евфрате немного южнее Дейр-эз-Зора.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в Минобороны США.

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Как отмечается, в ближайшем будущем коалиция во главе с США планирует более активное наступление на Ракку, и битва за город неизбежна, однако «правительства» ИГ в нем уже нет.

В конце марта сообщалось, что курдские формирования хотят включить Ракку в свою автономию после освобождения города от террористов ИГ.

Ракка — город на севере Сирии, был захвачен террористами ИГ в 2014 году и считается неофициальной столицей группировки.