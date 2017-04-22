Банду, грабившую ювелирные салоны и ломбарды, задержали в Челябинске
Банду, грабившую ювелирные салоны и ломбарды, задержали в Челябинске. Информацию об этом подтверждают корреспонденту «АиФ-Челябинск» в ГУ МВД России по Челябинской области.
Банду, грабившую ювелирные салоны и ломбарды, задержали в Челябинске. Информацию об этом подтверждают корреспонденту «АиФ-Челябинск» в ГУ МВД России по Челябинской области.
«Трое участников преступной группировки, обвиняемых в разбойных нападениях, арестованы и заключены под стражу», — рассказывают в ведомстве.
По данным «АиФ-Челябинск» из собственных источников, банда на протяжении 4 лет совершала разбойные нападения на ювелирные магазины и ломбарды на территории Челябинской области, угрожая обрезом охотничьего ружья.
В 2013 году были похищены золотые украшения на сумму 950 тысяч рублей из «Фианит Ломбард» по улице 40 лет Победы, 28.
В 2014 году злоумышленники ограбили магазин «Русское Золото» в Южноуральске. Были украдены ювелирные изделия на сумму 4 млн рублей.
В настоящий момент полицейские устанавливают их причастность к аналогичным преступлениям на территории других регионов России.