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13:17 (мск), источник: АиФ Челябинск

Банду, грабившую ювелирные салоны и ломбарды, задержали в Челябинске

Банду, грабившую ювелирные салоны и ломбарды, задержали в Челябинске. Информацию об этом подтверждают корреспонденту «АиФ-Челябинск» в ГУ МВД России по Челябинской области.

«Трое участников преступной группировки, обвиняемых в разбойных нападениях, арестованы и заключены под стражу», — рассказывают в ведомстве.

По данным «АиФ-Челябинск» из собственных источников, банда на протяжении 4 лет совершала разбойные нападения на ювелирные магазины и ломбарды на территории Челябинской области, угрожая обрезом охотничьего ружья.

В 2013 году были похищены золотые украшения на сумму 950 тысяч рублей из «Фианит Ломбард» по улице 40 лет Победы, 28.

В 2014 году злоумышленники ограбили магазин «Русское Золото» в Южноуральске. Были украдены ювелирные изделия на сумму 4 млн рублей.

В настоящий момент полицейские устанавливают их причастность к аналогичным преступлениям на территории других регионов России.

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