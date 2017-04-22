На Кубани проверят информацию о жестоком обращении с животными
Полиция Кубани проверяет информацию о найденных в лесном массиве возле курорта Горячий Ключ убитых животных.
Полиция Кубани проверяет информацию о найденных в лесном массиве возле курорта Горячий Ключ убитых животных.
Местные жители обратились в полицию, попросив правоохранителей расследовать происшествие.
Тела 13 мертвых собак и кошки, по словам селян, были обнаружены в районе станицы Калужской. На некоторых животных были ошейники. Здесь же был обнаружен мешок с живыми щенками, которых удалось спасти.
Происшедшее, по мнению местных жителей, дело рук догхантеров.
Как сообщили корреспонденту «РГ» в