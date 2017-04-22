На Кубани проверят информацию о жестоком обращении с животными

Местные жители обратились в полицию, попросив правоохранителей расследовать происшествие.

Тела 13 мертвых собак и кошки, по словам селян, были обнаружены в районе станицы Калужской. На некоторых животных были ошейники. Здесь же был обнаружен мешок с живыми щенками, которых удалось спасти.

Происшедшее, по мнению местных жителей, дело рук догхантеров.