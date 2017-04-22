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16:58 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани проверят информацию о жестоком обращении с животными

Полиция Кубани проверяет информацию о найденных в лесном массиве возле курорта Горячий Ключ убитых животных.

Местные жители обратились в полицию, попросив правоохранителей расследовать происшествие.

Тела 13 мертвых собак и кошки, по словам селян, были обнаружены в районе станицы Калужской. На некоторых животных были ошейники. Здесь же был обнаружен мешок с живыми щенками, которых удалось спасти.

Происшедшее, по мнению местных жителей, дело рук догхантеров.

Как сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, в настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося и личности людей, причастных к этом происшествию.

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