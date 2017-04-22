В многоэтажке на улице Гагарина в Калининграде загорелись пластиковые трубы
В пятницу, 21 апреля, в многоэтажном доме на улице Гагарина загорелись пластиковые трубы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В пятницу, 21 апреля, в многоэтажном доме на улице Гагарина загорелись пластиковые трубы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях около 12 часов. Пластиковые трубы горели на участке с 7 по 14 этаж. Пожар ликвидировали подручными средствами.
На место возгорания выезжали три расчёта в количестве 10 человек. Никто из людей не пострадал.