В многоэтажке на улице Гагарина в Калининграде загорелись пластиковые трубы

Информация о возгорании поступила в Центр управления в кризисных ситуациях около 12 часов. Пластиковые трубы горели на участке с 7 по 14 этаж. Пожар ликвидировали подручными средствами.

На место возгорания выезжали три расчёта в количестве 10 человек. Никто из людей не пострадал.