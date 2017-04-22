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14:26 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону сестру Эвелины Бледанс осудили за контрабанду

Красносулиной городской суд в Ростовской области признал Диану Бледанс виновной в контрабанде сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По информации прокуратуры Ростовской области, в ноябре прошлого года 39-летнюю Бледанс на границе с Украиной задержали сотрудники таможенной службы. Они обнаружили у женщины таблетки, содержащие сильнодействующее вещество трамадол. Общая масса психотропов составила около девяти грамм.

Решением суда Диана Бледанс приговорена к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. В законную силу приговор пока не вступил.

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