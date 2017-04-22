На Дону сестру Эвелины Бледанс осудили за контрабанду

По информации прокуратуры Ростовской области, в ноябре прошлого года 39-летнюю Бледанс на границе с Украиной задержали сотрудники таможенной службы. Они обнаружили у женщины таблетки, содержащие сильнодействующее вещество трамадол. Общая масса психотропов составила около девяти грамм.

Решением суда Диана Бледанс приговорена к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. В законную силу приговор пока не вступил.